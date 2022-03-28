Son dakika: Osmaniye'de gözaltına alınan 187 kişiden 15'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Osmaniye'de gözaltına alınan 187 kişiden 15'i tutuklandı

28.03.2022 17:20
Son dakika: Osmaniye'de gözaltına alınan 187 kişiden 15'i tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 15'i tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 15'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 4'ü av tüfeği 9'u tabanca olmak üzere 13 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 187 kişiden 15'i tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 52 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 4 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı kaynak makinesi, 70,05 gram bonzai ile 37,46 gram metamfetamin ele geçirildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 41 kişiden 19'u tutuklandı Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 41 kişiden 19'u tutuklandı Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Asayiş, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Osmaniye'de gözaltına alınan 187 kişiden 15'i tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:17 Bulgarlar, Ramazan alışverişi için Edirne'ye geldi! Dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:27:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Osmaniye'de gözaltına alınan 187 kişiden 15'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement