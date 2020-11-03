Son dakika... Osmaniye'de iki fabrika Kovid 19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki fabrika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki fabrikada çalışan personelde koronavirüs bulaşının önlenmesini sağlamak, işçilerin sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla 18 Kasım'a kadar karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada karara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.