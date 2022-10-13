Osmaniye haber | Osmaniye'de 430 bin makaron ile 24 bin 318 paket kaçak sigara ele geçirildi

OSMANİYE'de, polisin düzenlediği operasyonlarda 430 bin boş makaron ile 24 bin 318 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 44 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, farklı tarihlerde çeşitli operasyon ve uygulama yapan polis, toplam 44 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 430 bin boş makaron, 24 bin 318 paket gümrük kaçağı sigara, 630 paket sigara kağıdı, 1050 puro, 108 paket nargile tütünü, 259 kilo kıyılmış tütün ve 13 boş senet ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ayrıca kent genelinde cep telefonu kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlarda, 264 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.