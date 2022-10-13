Osmaniye haber | Osmaniye'de 430 bin makaron ile 24 bin 318 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye haber | Osmaniye'de 430 bin makaron ile 24 bin 318 paket kaçak sigara ele geçirildi

13.10.2022 08:13
Osmaniye haber | Osmaniye'de 430 bin makaron ile 24 bin 318 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen Osmaniye gelişmesine göre OSMANİYE'de, polisin düzenlediği operasyonlarda 430 bin boş makaron ile 24 bin 318 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

OSMANİYE'de, polisin düzenlediği operasyonlarda 430 bin boş makaron ile 24 bin 318 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 44 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, farklı tarihlerde çeşitli operasyon ve uygulama yapan polis, toplam 44 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 430 bin boş makaron, 24 bin 318 paket gümrük kaçağı sigara, 630 paket sigara kağıdı, 1050 puro, 108 paket nargile tütünü, 259 kilo kıyılmış tütün ve 13 boş senet ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ayrıca kent genelinde cep telefonu kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlarda, 264 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu operasyonu Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu operasyonu Tokat-Sivas kara yolunda pancar taşıyan traktörler denetlendi Tokat-Sivas kara yolunda pancar taşıyan traktörler denetlendi Tekirdağ 3. sayfa haberi | Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi Tekirdağ 3. sayfa haberi | Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye haber | Osmaniye'de 430 bin makaron ile 24 bin 318 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:20 Popstar yarışmacısı maneviyata yöneldi! Tesettüre girerek adını değiştirdi
11:14 Genç kızın 9 bin liraya kiraladığı ev görenleri şaşırttı
11:03 Güne yatay seyirle başlayan gram altın 999 liradan alıcı buluyor
11:01 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den o ismi istedi! Bu kez futbolcu değil
11:04 Otomobilini iPhone ile takas etti: Alacak gücüm yoktu
10:57 Samsun'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında engelli adam ve eşini sokak ortasında taşlayarak hastanelik ettiler
10:57 Astana'daki zirveye saatler kala Putin'in Yardımcısı Uşakov'dan açıklama: Erdoğan'ın, Putin'e 'arabuluculuk' teklif etmesini bekliyoruz
10:44 Ebru Yaşar yüzünden 15 yıl önce küsen İbrahim Tatlıses ve Erol Köse barıştı
10:40 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor
10:33 2023'te çıkaracağı parfüm için ön sipariş açan Elon Musk, günde 1 milyon dolarlık satış yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 11:39:26. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye haber | Osmaniye'de 430 bin makaron ile 24 bin 318 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement