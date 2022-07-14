Son dakika... Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde yangın - Son Dakika
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Son dakika... Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde yangın

14.07.2022 15:49
Son dakika... Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde yangın

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de belediyeye ait çöp döküm sahası ve katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.

Osmaniye'de belediyeye ait çöp döküm sahası ve katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yaverpaşa Mahallesi yakınlarında bulunan Osmaniye Belediyesine ait çöp döküm sahasındaki katı atık bertaraf tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ediyor. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde yangın - Son Dakika
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