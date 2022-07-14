Edinilen bilgiye göre, Yaverpaşa Mahallesi yakınlarında bulunan Osmaniye Belediyesine ait çöp döküm sahasındaki katı atık bertaraf tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde yangın - Son Dakika

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