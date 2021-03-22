Osmaniye'de marangozhanede çıkan yangında üst kattaki evde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde marangozhanede çıkan yangın nedeniyle üst kattaki evde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dervişpaşa Mahallesi'nde bulunan Veysel Ç'ye ait marangozhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada üst kattaki evde bulunan aynı aileden 3 kişi mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları balkona uzattığı merdivenle kurtardı.

Ekipler yangını kısa sürede söndürdü, olayda marangozhane ile evde hasar meydana geldi.