Osmaniye'de marangozhanede çıkan yangında üst kattaki evde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Osmaniye'de marangozhanede çıkan yangında üst kattaki evde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
22.03.2021 00:31
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde marangozhanede çıkan yangın nedeniyle üst kattaki evde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde marangozhanede çıkan yangın nedeniyle üst kattaki evde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Dervişpaşa Mahallesi'nde bulunan Veysel Ç'ye ait marangozhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bu sırada üst kattaki evde bulunan aynı aileden 3 kişi mahsur kaldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları balkona uzattığı merdivenle kurtardı.
Ekipler yangını kısa sürede söndürdü, olayda marangozhane ile evde hasar meydana geldi.
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