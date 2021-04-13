Minibüsün köpeğe çarpıp kaçması KGYS kamerasına yansıdı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Kuzey Çevre Yolu'nda bir aracın köpeğe çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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