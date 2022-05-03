Son dakika... Osmaniye'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Osmaniye'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

03.05.2022 12:22
Son dakika... Osmaniye'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberler... Osmaniye'de otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Osmaniye'de otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Osmaniye-Kadiri yolu Cevdetiye Beldesi civarında meydana geldi. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrilerek tarlaya uçtu. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolün ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi alınan Hüseyin Doğan müdahalelere rağmen kurtarılmazken diğer yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - OSMANİYE

Son dakika... Osmaniye'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Osmaniye'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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Otomobil, Osmaniye, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Osmaniye'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Osmaniye'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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