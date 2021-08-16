Bahçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, Aslan ve motosikletteki Mustafa Benli yaralandı.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Osmaniye Bahçe kara yolu Arıklıkaş köyü girişinde Cemal Aslan (52) idaresindeki motosiklete çarptı.

Fenerbahçe bu sezon revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi