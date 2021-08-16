Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Osmaniye Bahçe kara yolu Arıklıkaş köyü girişinde Cemal Aslan (52) idaresindeki motosiklete çarptı.
Kazada, Aslan ve motosikletteki Mustafa Benli yaralandı.
Bahçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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