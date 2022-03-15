Son dakika: Osmaniye'de park halindeki 3 araç yangında hasar gördü - Son Dakika
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Son dakika: Osmaniye'de park halindeki 3 araç yangında hasar gördü

15.03.2022 12:32
Son dakika: Osmaniye'de park halindeki 3 araç yangında hasar gördü

Son dakika haberlerine göre Osmaniye'de park halindeki otomobilde çıkan ve 2 araca daha sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Osmaniye'de park halindeki otomobilde çıkan ve 2 araca daha sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki otoparka park edilen 80 GV 523 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Alevler, otomobilin yakınındaki 80 ET 800 plakalı tır ve 80 DT 505 plakalı otomobile de sıçradı.

Olay yerine yönlendirilen itfaiye, araçlardaki yangını söndürdü.

Araçlarda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Osmaniye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Osmaniye'de park halindeki 3 araç yangında hasar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Osmaniye'de park halindeki 3 araç yangında hasar gördü - Son Dakika
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