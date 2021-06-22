Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin 11 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Öte yandan, Vali Erdinç Yılmaz da olay yerine giderek, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Musa Gönül ve fabrika yetkililerinden yangınla ilgili bilgi aldı.