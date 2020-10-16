Son dakika... Osmaniye'de sokak satıcılarına operasyon - Son Dakika

Osmaniye'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları 3 ayrı operasyonda 4 şahsı gözaltına aldı. Şahısların ikameti ve araçlarında yapılan aramada 236,41 gram eroin ve 45,32 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişiden H.M.Ö ve F.C.K.T tutuklandı, R.Ö. ve H.Ç adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - OSMANİYE
- Kaynak: İHA
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