Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama

28.03.2022 17:20
Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi... Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 53 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 53 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 21-28 Mart tarihleri arasında 40 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 53 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 195.09 gram metamfetamin, 973.82 gram esrar, 12 adet sentetik ecza, 311.62 gram eroin, 65.62 gram bonzai ele geçirildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta suçüstü yakalanan 12 uyuşturucu satıcısı tutuklandı Kahramanmaraş'ta suçüstü yakalanan 12 uyuşturucu satıcısı tutuklandı Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
17:17 Bulgarlar, Ramazan alışverişi için Edirne'ye geldi! Dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:26:51. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement