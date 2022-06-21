Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 8 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 8 tutuklama

21.06.2022 08:20
Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 8 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi: Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 13-20 Haziran tarihleri arasında 7 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 24 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 199.83 gram metamfetamin, 13.19 gram eroin, 5.72 gram esrar, 4.01 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Kaynak: İHA

Narkotik, Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 8 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:56 Eşini bıçakladıktan sonra evi ateşe veren adam, bileklerini keserek intihar etmeye çalıştı
00:52 Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin satışları ise yüzde 22 arttı
00:34 Ünlü fenomen Erkan Porçay hakkında verilen 4 yıl 2 aylık ceza onandı
00:27 Akaryakıt fiyatları sonrası bu kez de otobüsçüler ile dolmuşçular kontak kapattı
00:23 Ronaldo'nun 2 milyon euroluk arabası kazaya karıştı! Araçta ciddi hasar oluştu
00:12 Tatilin keyfini oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fotoğrafına konakladığı oteli de etiketleyince tatilini bedavaya getirdi
00:01 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: Sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'taymış
23:42 Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak
23:01 Memleket Partisi'nde istifa dalgası yaşanıyor! Olağanüstü kurultay kararı alındı
22:57 Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 08:27:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 8 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement