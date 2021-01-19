Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı

19.01.2021 10:09
Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberi: Osmaniye'de 1-18 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Osmaniye'de 1-18 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 zanlıdan 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-18 Ocak'ta uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda 36 kilo 816 gram esrar, 712 gram sentetik uyuşturucu, 11,73 gram eroin, 11 kök Hint keneviri, 112 uyuşturucu hap ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla 3'ü de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Köylülerin su ararken bulduğu fosiller 10 milyon yıl öncesine ait mamutların kemikleri olabilir Kayan minibüsü durdurmak isterken metrelerce sürüklendi! Sürücünün ölümden döndüğü o anlar kamerada 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı Çocuk parkında kan donduran görüntü: 2 kurşunla öldürülmüş cansız beden bulundu Hastanede korona tedavisi gören Okan Karacan, nefes almanın öneminden bahsederken gözyaşlarına boğuldu Sıcaklığın -17 dereceye kadar düştüğü Ankara'da havuzdaki kuğular bile buz tuttu
"Mesut'la görüştünüz mü?" sorusuna Erol Bulut'tan esprili yanıt         
10:09
Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı         
09:52
Sosyal medyadan, eşine mesaj atan genci bıçaklayarak yaraladı Sosyal medyadan, eşine mesaj atan genci bıçaklayarak yaraladı         
09:44
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
Sahtekarlar balıklara tartıda ağır gelsin diye olta kurşunu ve küçük balık yutturuyor Sahtekarlar balıklara tartıda ağır gelsin diye olta kurşunu ve küçük balık yutturuyor         
09:21
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Rus bilim insanı uyardı: Uyku eksikliği koronavirüs kapma riskini yüzde 250 artırıyor Rus bilim insanı uyardı: Uyku eksikliği koronavirüs kapma riskini yüzde 250 artırıyor         
08:54
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor         
07:43
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Temsilci atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu Temsilci atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu         
02:19
"Vedat Muriqi dönmeyecek" diyen Ali Koç, transfer için müjde verdi         
23:03
Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı         
20:41
Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı         
20:27
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 10:29:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei