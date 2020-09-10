Son Dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla diğerleri de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen kişilere yönelik 1-8 Eylül 'de düzenlediği operasyonlarda 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Osmaniye 'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi

Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan kaymakamlarla ilgili iddialara yanıt verdi

Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı hastanelik oldu

Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur

Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık

Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci