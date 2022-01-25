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Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

25.01.2022 15:13
Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 17-24 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 8,06 gram sentetik uyuşturucu, 50,22 gram esrar, 29,91 gram metamfetamin, 98,96 gram eroin, 17 uyuşturucu hap ile 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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