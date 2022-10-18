Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

18.10.2022 11:50
Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Osmaniye'de bir haftalık uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Osmaniye'de bir haftalık uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 10-17 Ekim'de kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin, 5 kilo 433 gram esrar, 695,68 gram sentetik uyuşturucu, 5,7 gram eroin, ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirdiği çalışmalarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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