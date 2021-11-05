Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıstan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şahıs, serbest bırakıldı.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 112,5 gram eroin, 48 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 11 adet yeşil reçeteye tabi hap, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - OSMANİYE