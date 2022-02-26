Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

26.02.2022 10:00

Osmaniye merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Osmaniye merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmaniye ve Gaziantep'te 23 Şubat'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 15 kişiyi gözaltına aldığı soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi daha yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 9'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli aranıyor.

Polis, 23 Şubat'ta Osmaniye ve Gaziantep'te düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheliden 15'ini yakalamıştı. Adreslerde 30 gram eroin, 230 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram esrar ve 40 uyuşturucu hap ile ruhsatsız 4 tüfek ve bir tabanca ele geçirilmişti.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

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Son dakika... Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı Son dakika... Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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