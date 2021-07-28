Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler M.A.E.'nin M.A. ve E.K. isimli şahsılara uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Şüphelilerden M.A.E. evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 1 kilo 153 gram bonzai, 248 gram bonzai yapımında kullanılan sıvı karışım ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 295 lira para ele geçirildi. - OSMANİYE