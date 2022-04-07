Son dakika... Osmaniye'de yayla evlerinden hırsızlık iddiasına 3 gözaltı - Son Dakika

Kadirli ilçesinde, yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı yaylalardaki evlerden çeşitli malzemeler çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler U.B, R.Ş. ve A.A.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde, çalıntı olduğu iddia edilen malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: AA
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