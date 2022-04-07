Son dakika... Osmaniye'de yayla evlerinden hırsızlık iddiasına 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika... Osmaniye'de yayla evlerinden hırsızlık iddiasına 3 gözaltı

07.04.2022 15:39
Son dakika... Osmaniye'de yayla evlerinden hırsızlık iddiasına 3 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Kadirli ilçesinde, yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kadirli ilçesinde, yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı yaylalardaki evlerden çeşitli malzemeler çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler U.B, R.Ş. ve A.A.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde, çalıntı olduğu iddia edilen malzemeler ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Osmaniye'de yayla evlerinden hırsızlık iddiasına 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Osmaniye'de yayla evlerinden hırsızlık iddiasına 3 gözaltı - Son Dakika
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