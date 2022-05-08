Son dakika: Osmaniye'de zurnacının düğünde ölümüyle ilgili aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Osmaniye'de zurnacının düğünde ölümüyle ilgili aranan zanlı tutuklandı

08.05.2022 18:02
Son dakika: Osmaniye'de zurnacının düğünde ölümüyle ilgili aranan zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, düğünde "maganda kurşunu" isabet eden zurnacının ölümüyle ilgili aranan zanlı tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, düğünde "maganda kurşunu" isabet eden zurnacının ölümüyle ilgili aranan zanlı tutuklandı.

Kesikkeli köyünde 4 Mayıs'ta bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde maganda kurşunu isabet eden zurna sanatçısı Emre Tıptaş'ın (40) ölümüyle ilgili aranan şüpheli E.C. jandarma ekiplerinde yakalandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kesikkeli köyünde, 4 Mayıs'ta bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu zurna sanatçısı Emre Tıptaş (40) hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı E.C'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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Osmaniye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Osmaniye'de zurnacının düğünde ölümüyle ilgili aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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