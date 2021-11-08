Son dakika! Osmaniye'deki arazi anlaşmazlığı kavgasında akrabasını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada akrabasını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Reşadiye köyünde önceki gün arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası Adnan Okur'u (59) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.U'nun (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı M. U., çıkarıldığı mahkemede "kastan adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Reşadiye köyünde 6 Kasım'da Adnan Okur ile akrabası M.U, arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.U, yanındaki tabancayla Okur'a ateş etmiş, ağır yaralanan Okur, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.