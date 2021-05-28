OSMANİYE polisinin, terör örgütü PKK/KCK ve Suriye kolu PYD/YPG/YPJ'ye yönelik 4 ilde yaptığı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ve Suriye kolu PYD/YPG/YPJ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Suriye uyruklu 4 şüphelinin silahlı faaliyet yürüttüklerine yönelik fotoğraflarının bulunduğu ve devam eden çalışmalarda şüphelilerin Türkiye'de tespit edilen adreslerinde kamufle bir hayat sürdükleri tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan polis, Diyarbakır'da ikamet eden Z.M., Mardin'de ikamet eden W.S.M., Malatya'da ikamet eden M.H. ve İstanbul'da ikamet eden A.O.'nın yakalanmasına yönelik 25 Mayıs günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerden M.H. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı, W.S.M. ve A.O. tutuklandı, Z.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.