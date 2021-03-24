Atletizm Geliştirme Projesi ve İl Karmaları Bölgesel Kros Projesi 1'inci kademe grup yarışmalarına Osmaniye adına katılan sporcular bir ikincilik ve bir üçüncülük alarak kente döndü.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Adıyaman'da düzenlenen yarışmalara Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Adana'dan 255 sporcu katıldı.

Yarışmalarda Osmaniyeli sporcular 16 yaş üzeri kategorisinde erkeklerde takım halinde ikinci, 18 yaş üzeri kategorisinde ise takım halinde üçüncülük elde etti.

Yarışmalarda başarılı olan sporcuların 3 Nisan'da Kahramanmaraş'ta yapılacak ikinci kademe kros müsabakalarına katılacağı belirtildi.