Son Dakika | Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor - Son Dakika

Son Dakika | Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor

06.01.2021 14:42

Gelen son dakika haberine göre Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor Türkiye'nin 3 büyük hanından Velipaşa'da restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor Tarihi hanın Haziran ayında hizmete açılması planlanıyor Çorum'da Osmanlı İmparatorluğu tarafından inşa edilen 153 yıllık...

Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor

Türkiye'nin 3 büyük hanından Velipaşa'da restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor

Tarihi hanın Haziran ayında hizmete açılması planlanıyor

ÇORUM - Çorum'da Osmanlı İmparatorluğu tarafından inşa edilen 153 yıllık bir geçmişe sahip Veli Paşa Hanı'nda restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Çorum Belediyesi tarafından restore ettirilen ve günümüze kadar ulaşan tarihi han, gerek planı ve gerekse mimari açıdan Osmanlı Dönemi hanlarına örnek teşkil ediyor. Bin metrekare alana inşa edilen ve 'Anadolu Oteli' olarak kullanılan Veli Paşa Han'ı, 1914 yılında meydana gelen yangında büyük hasar gördü.

O dönem inşa edilerek bugünkü halini alan han, geçen yıllara kadar market ve depo olarak kullanıldı. Çorum Belediyesinin mülk sahipleri ile yaptığı görüşmeler sonunda han, restorasyonun yapılarak turizme kazandırılması için 35 yıllığına kiralandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarihi handa incelemelerde bulunarak restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Velipaşa Hanı'nın Türkiye'nin en büyük 3 hanından birisi olduğunu belirten Başkan Aşgın, tarihi hanı Haziran ayı içerisinde hizmete açmayı planladıklarını açıkladı.

Velipaşa Hanının, içerisinde birçok hatıra barındırdığını açıklayan Başkan Aşgın, "En çok heyecan duyduğunuz proje nedir sorulduğunda 'tarihi dokunun ayağa kaldırılması' diyoruz. Şehirler de insanlara benzer. Şehirler sadece madde değildir. Beden değildir. Şehirlerin de ruhu vardır. Şehirlerin ruhu ve kalbide bu tür nitelikli binalardır. Tarihi doku ayağa kalktıkça şehrin kalbi rahatlar. Gönlü rahatlar. Şehir huzur bulur. O yüzden bu tür binaları önemsiyoruz" dedi.

Tarihi hanın şehrin kalbi olduğunu anlatan Başkan Aşgın, "Velipaşa 150 yıllık bir han. Velipaşa Vakfına ait hanımızı belediye olarak 2015 yılında kiraladık. Restorasyon çalışması için çalışmalara hemen başlandı. O dönemde iki aşamalı ihale gerçekleştirildi. Bizden önceki dönemde yüzde 30 seviyelerinde belli bir düzeyde ihalesi yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayı içerisinde 3 milyon 820 bin bedelle tamamlama ihalesine çıktık. Verilen süre 29 Mayıs 2021'de doluyor. 29 Mayıs aynı zamanda İstanbul'un fethi. Adeta şehrin yeniden fethi gibi. İstanbul'un fethedildiği gün burayı tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Tarihi dokuya özen gösterildi

Restorasyon çalışmalarında Velipaşa Han'ın ruhuna ve tarihi dokusuna uygun olması için büyük bir özen gösterildiğini anlatan Başkan Aşgın, "Mümkün olduğunca ilk haline sadık kalınarak bugünlere gelindi. Nihayet sonlara doğru geliyoruz. 29 Mayıs 2021 itibariyle burası tamamlanmış olacak. Velipaşa Han'ımız Türkiye'deki en büyük 3 handan birisi. Çok büyük bir bina. Nitelikli bir bina. Bu tarihi binayı dokusuna uygun şekilde Çorum'u ve turizme kazandırmış olacağız. Bu han bütün ortak akılla beraber içerisinde yöresel ürünlerimizi ikram edebileceğimiz lokantasından kafeteryasına, geleneksel el sanatlarımızın üretileceği, satılacağı birçok imkanı bize sunuyor. Bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek yaşayan bir han olarak Haziran ayında hizmete açacağız. Çok heyecan duyduğumuz bir proje. Şu anda çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı. Yüzde 30'luk bir kısım kaldı. İnşallah o kısmı da tamamlayarak hizmete açacağız. Yaza bir taraftan korona virüsü kovarak bir taraftan böyle güzel binaları hizmete açmış olarak gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor
Son Dakika | Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor
Son Dakika | Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor
Son Dakika | Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor

Restorasyon, Türkiye, Haziran, Osmanlı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son Dakika | Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor - Son Dakika


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