Son dakika: Otel bacasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Son dakika: Otel bacasında çıkan yangın korkuttu

10.03.2022 00:57
Son dakika: Otel bacasında çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber... Antalya'da bir otelin bacasında başlayan yangın paniğe neden oldu.

Antalya'da bir otelin bacasında başlayan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle caddede yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelin bacasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevrede paniğe neden oldu. Caddeyi kaplayan yoğun duman nedeniyle vatandaşların yüzlerini kapatarak uzaklaşması dikkatlerden kaçmadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - ANTALYA

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Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Otel bacasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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