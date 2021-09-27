Son dakika! OTELDEKİ YANGINDA, 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir otelde yangın çıktı. Otelde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bugün saat 13.00 sıralarında, Akıncı Mahallesi'ndeki 3 katlı bir otelde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otelde kalan müşteriler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, personel durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otelde mahsur kalan 3 kişiyi, pencereye uzatılan merdivenle tahliye etti. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale etti. Olay, çevrede paniğe sebep olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.