Son dakika: Otellerde konaklayan yerli ve yabancı turistler hafta sonu da kayağın tadını çıkaracak - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce hafta sonu tüm kayak merkezlerinde konaklayan ve kayak yapması kısıtlanan yerli ve yabancı misafirlerin, gelecek hafta sonu itibarıyla hafta sonları da salgın kurallarına uyarak kayak yapabileceği bildirildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir söre önce kayak turizminin yapıldığı otellerde misafirlere yönelik hafta sonu kayak kısıtlamasının kaldırılması hem turizm firmalarını, hem otelcileri hem de kayak merkezlerinde konaklayan yerli ve yabancı misafirleri sevindirdi.

Palandöken Kayak Merkezindeki bir otelih Genel Müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, Palandöken'deki pistlerde sıkıştırılmış 1 metreye yakın kar bulunduğunu ve hafta sonu yörede kar beklendiğini belirterek, pistlerin tamamına yakınının açık olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle bir süre önce kayak merkezlerindeki otel pistlerinin hafta sonu kapalı olduğunu ifade eden Akça, şöyle konuştu:

"Biz turizmciler özelikle 3 haftadır misafirlerimizi, kayak severleri pistlere çıkaramıyorduk, böyle genelge vardı ve liftler tamamıyla kapalıydı, bundan dolayı turizmciler ve kayak için gelen misafirler ile zorluk yaşadık. Dün yapılan kabine toplantısının ardından devlet büyüklerimiz bu konuyla ilgili gevşetme yaptılar ve bize sözlü olarak otelde konaklayan misafirlerimizin Kovid-19 tedbirlerine riayet etmesi kaydıyla hafta sonu kayak yapılabileceğini ilettiler."

Akça, bu iznin Türkiye'deki tüm kayak merkezlerini kapsadığını kaydederek, verilen bu kararın hem turizmcileri hem de kayak severleri sevindirip heyecanlandırdığını aktardı.

Hafta sonu kayak imkanı rezervasyonları artırdı

Hafta sonu otelde konaklayan misafirlerin kayak yapma izninin ardından kayak merkezlerindeki otellerde rezervasyonların arttığına dikkati çeken Akça, "Hafta sonları Kovid-19 kurallarına uygun şekilde kayak yapılabilecek. Burada tek önemli husus kayak yapanların otel konaklayanı olması. Hafta sonu günü birlikçilere müsaade edilmeyecek, biz de kurallara uyarak tüm liftleri çalıştıracağız." ifadesini kullandı.

Akça, hafta sonu tüm kayak merkezlerinde kar beklendiğini vurgulayarak, sömestr tatili öncesi misafirlerin fazlasıyla karlı ve güneşli havanın tadını çıkaracağını sözlerine ekledi.

Otelde konaklayan Rus turistler de hafta sonu kayak yapabileceklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.