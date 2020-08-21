Son Dakika: Otellere dadanan sauna faresi yakayı ele verdi - Son Dakika

Birçok ilde müşteri kılığında otellere girerek, masaj yaptırmaya gidenleri takip edip dolaplarındaki eşyaları çalan hırsız, Kocaeli'de kendisini kovalayan polis otosuna çarptıktan sonra girdiği otoparkta kaza yapınca yakalandı. Çok sayıda suç kaydı çıkan hırsız çarptığı polis aracı ile adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelin saunasına giden müşteri, kendisine ait kişisel dolaptan 6 bin lira değerinde eşyasının ve aracının çalınması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrasında otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, eşyaları çalan şahsın Suriye uyruklu M.S. (40) olduğunu tespit etti. Şahsın İstanbul'dan Kocaeli'ye geldiğini belirleyen ekipler, İstanbul'dan Kocaeli'ne geldiğini belirledikleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Gebze'de kendisini takibe alan polis ekiplerinin dur ihbarına uymayan şüpheli M.S., kiraladığı araçla polis aracına çarparak kaçmaya başladı. Yarım saat süren kovalamaca sırasında Gebze'de bir apartmanın otoparkına giren şüpheli şahıs, aracı ile duvara çarptı. Çarpma sonrasında aracından inerek kaçmak çalışan M.S., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sauna faresinin 15'den fazla suç kaydı ortaya çıktı

Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şüphelinin, iş yerinden hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan 15'den fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bursa, Yalova, İstanbul, Düzce ve Sakarya illerinde de benzer yöntemlerle soygunlar yaptığı öğrenilen şüpheli şahıs, sadece Kocaeli'de işlediği suçu itiraf etti. Diğer illerde gerçekleştirdiği soygunlar ile ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Masaj yaptıranların dolaplarını soyup araçları ile kaçtı

Gözaltına alınan şüpheli şahsın, çeşitli illerde bulunan otellere müşteri gibi girdiği ortaya çıktı. Her otele farklı bir sahte kimlikle giren Suriye uyruklu şüphelinin, otelde gözüne kestirdiği bir müşteriyi takip ederek, masaj yaptırmak için saunaya girenlerin dolabını ve dolabın şifresini öğrendiği belirlendi. Takip ettiği müşterilerin masaja girmesi sonrasında dolaplarını boşaltan M.S.'nin aynı müşterinin arabasını da çalarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Yakalanmamak için çaldığı arabaları uzakta bir yerde bırakan şahsın, evine yaya olarak gittiği tespit edildi. Her olayı farklı bir kimlikle gerçekleştirdiği belirlenen M.S.'nin üzerinden ise 7 farklı telefon hattı çıktı.

Kaçarken çarptığı polis aracı ile adliyeye sevk edildi

Emniyette yapılan sorgusunda sadece Kocaeli'de gerçekleştirdiği soygunu itiraf eden şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından kaçarken çarptığı polis aracıyla adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ