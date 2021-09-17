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OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ - Son Dakika

OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ

17.09.2021 14:04

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan motosiklet tutkunu, otizmli Kutluhan Bozbay (18), kendisine 'okuyamazsın, yapamazsın' diyenlere en büyük cevabı üniversite sınavında Ege Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazanarak verdiğini söyledi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan motosiklet tutkunu, otizmli Kutluhan Bozbay (18), kendisine 'okuyamazsın, yapamazsın' diyenlere en büyük cevabı üniversite sınavında Ege Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazanarak verdiğini söyledi.

Kutluhan Bozbay'a 3 yaşında otizm teşhisi konuldu. İlkokulu Fevzi Çakmak İlkokulu'nda bitiren Bozbay, bir yandan da özel eğitim dersleri almaya devam etti. Anaokulu ve ilkokulda da kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim gören Bozbay, o dönemde arkadaşları ile iletişim kurmakta güçlük çekse de pes etmedi. Bozbay'ın hayatı, kaynaştırmalı olarak lise öğrenimini tamamladığı İzmir Eşrefpaşa Anadolu Lisesi'nde değişmeye başladı. Motosiklet tutkunu olan Bozbay, üniversite sınavında Ege Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Yaşadığı zorlu süreci anlatan Kutluhan Bozbay, yapılan olumsuz yorumlardan etkilenmeden hedefleri için çalıştığını belirtip, "İlkokul zor geçti. Arkadaşım yoktu, sosyal hayatım hiç yoktu. Ortaokulda yavaş yavaş alışmaya başladım. İlkokulda müzik öğretmenim müziğe olan ilgimi keşfetti. Piyano çalmayı öğrendim, şu an gitar da çalıyorum. Lisedeki arkadaşlarım, öğretmenlerim bana çok destek oldu. Lisede, kendimi aştım diyebilirim" dedi.

MOTOSİKLET SEVGİSİ BİR TUTKUYA DÖNÜŞTÜ

Küçük yaşta babası Murat Bozbay sayesinde motosikletle tanıştığını dile getiren Kutluhan Bozbay, bu sevgisinin zamanla bir tutkuya dönüştüğünü söyledi. Ehliyetini aldıktan sonra motosiklet kullanmaya başladığını ifade eden Bozbay, "Babamla festivallere gittik, gezdik. İnsan motosiklete bir kere binince bir daha bırakamıyor. Arkasında oturmaya başlayan daha sonra kendi de kullanmak istiyor. Benim için de öyle oldu. Lise arkadaşlarımdan da motosiklet kullanan var. Birlikte ekip olarak gezilere çıkıyoruz. Motosiklet kullanmak çok keyifli. Trafikte tehlikeli de olsa dikkatli şekilde kullanıyorum" dedi.

İNANCINI HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEDİ

Oğlu Kutluhan Bozbay'a olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini vurgulayan harita teknikeri anne Işılay Cengiz (44) ise oğlu hakkında yapılan olumsuz yorumlara her zaman kulaklarını tıkadığını söyledi. Otizmli çocuk sahibi olan anne ve babalara seslenen Cengiz, "Aileler hiçbir zaman pes etmesin. Bu çocuklar, doğru eğitim, sevgi ve ilgiyle çok yol kat ediyorlar" dedi. Kutluhan'ın üniversiteyi kazanarak yapılan tüm olumsuz yorumları bir kalemde sildiğini dile getiren Cengiz şunları söyledi:

"3 yaşına kadar konuşmadı. 3 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Özel eğitime başladık. 5 yaşında yeniden konuşmaya başladı. Kaynaştırma öğrencisi olarak ilkokula başladı. 15 yaşında gelişimi durdu. Öğretmeni 'Otizmli çocuklar Murat 131, diğerleri Mercedes. Yola aynı anda çıksalar da Murat 131 geride kalır' şeklinde bir yorum yapmıştı. Kutluhan okumayı söken ilk 15 öğrenciden biriydi. Yazma konusunda zorlandı. Öğretmeni 'Olmuyor Işılay Hanım, olmuyor' derdi. Bu yaklaşım beni çok üzüyordu ama Kutluhan tüm bu yorumları sildi geçti."

'KUTLUHAN BİR AZMİN ZAFERİDİR'

Kaynaştırma öğrencisi olarak okula başlayan Kutluhan'a sınıf arkadaşlarının da büyük destek verdiğini kaydeden İzmir Eşrefpaşa Anadolu Lisesi Okul Müdürü Selman Er, "Kutluhan bize özel bir öğrenci olarak geldi. Mezun oluşu çok daha özel oldu. Sınıfına, okula uyum sağlaması kolay oldu. Kutluhan'ın üzerindeki en büyük emek annesinindir ondan sonra teşekkür edilmesi gereken biri varsa o da öğrenci arkadaşlarıdır. Kutluhan'ı inanılmaz sahiplendiler. Öğretmenlerimizin de katkısı çoktur. Kutluhan bir azmin zaferidir; üniversiteli oldu" diye konuştu.

OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ
OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ
OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ
OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ
OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ
OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ
OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ
OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ
OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ
OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ
OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ
OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ
OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ
OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ
OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ

Motosiklet, Karabağlar, Üniversite, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTİZMLİ KUTLUHAN 'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK CEVAP VERDİ - Son Dakika
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