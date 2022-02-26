Son dakika gündem: OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL YANDI

26.02.2022 14:13

Son dakika gündem haberi... HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangında bir otomobil kullanılmaz hale geldi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangında bir otomobil kullanılmaz hale geldi.

İlçenin İpek Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bir oto tamirhanesinde yangın çıktı. İçeride bulunan 4 otomobilden 3'ü iş yeri sahibi ve çevre esnaf tarafından çıkarıldı, diğeri ise alevlere teslim oldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında iş yeri ve otomobil, kullanılmaz hale geldi.

İş yeri sahibi Husret Arslan, "Dışarda çalışıyordum. Aniden yangın çıktı. Yangın söndürme tüpü ile müdahale ettim. Dükkandaki yağlarda tutuşunca alevler yükseldi. Alevlerin sardığı bir otomobili çıkartamadık. İçeride bulunan araç kullanmaz hale geldi" diye konuştu.

Son dakika gündem: OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL YANDI
Son dakika gündem: OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL YANDI
Son dakika gündem: OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL YANDI
Son dakika gündem: OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL YANDI
Son dakika gündem: OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL YANDI
Son dakika gündem: OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL YANDI
Son dakika gündem: OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL YANDI
Son dakika gündem: OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL YANDI
Son dakika gündem: OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL YANDI

YORUMLAR
500
Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti Yüksekova'da iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı Yüksekova'da iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Yüksekova, Otomobil, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL YANDI - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Antalya'da mahsur kaldılar! Ukrayna 2. ligi futbolcuları: Yürüyerek de olsa ülkemize gitmek istiyoruz!
14:14 Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu
13:58 Eskişehir'de mermer atölyeleri çalışacak eleman bulamamaktan yakındı: 6 bin lira veriyoruz gelen yok!
13:45 Zelenski'den peş peşe açıklamalar: Kiev kontrolümüz altında, düşmanın planlarını bozduk
13:41 Rusya iddiası: Zelenski Kiev'den ayrıldı, videoları önceden çekti!
13:24 Bir Hasan Mezarcı eksikti! Savaş patlak verince "Mesih olarak buradayım" diye ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 14:31:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement