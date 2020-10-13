Son dakika: Otobüs muavininin bavulunda 4 kilo esrar bulundu - Son Dakika

Son dakika: Otobüs muavininin bavulunda 4 kilo esrar bulundu
13.10.2020 14:51
Son dakika gündem haberi: MALATYA'da, polis ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, muavinin bavulunda 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.
MALATYA'da, polis ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, muavinin bavulunda 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ yolunda oluşturdukları kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün muavininin bavulunda yapılan aramada, 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan muavini gözaltına aldı.
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