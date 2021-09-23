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Son dakika! OTOBÜS, OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

Son dakika! OTOBÜS, OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

23.09.2021 14:58

Son dakika haberine göre BARTIN'da, sürücünün kontrolünü kaybettiği otobüs, karşı şeride geçtikten sonra önce istinat duvarına ardından da otomobile çarptı.

BARTIN'da, sürücünün kontrolünü kaybettiği otobüs, karşı şeride geçtikten sonra önce istinat duvarına ardından da otomobile çarptı. Kazada teyzesinin cenaze törenine giden otomobil sürücüsü komiser yardımcısı Uğur Özdemir ile eşi ve otobüsün yedek sürücüsü yaşamlarını yitirirken, diğer şoför ise yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Akmanlar mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'tan Bartın istikametine gitmekte olan Nuri Ercan idaresindeki 50 DK 316 plakalı Efe Tur'a ait içerisinde yolcu olmayan otobüs, sürücünün rampada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce istinat duvarına ardından da Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Uğur Özdemir idaresindeki 40 BD 498 plakalı otomobile çarptı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrilirken, otomobil ise yol kenarındaki yağmur kanalına girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Uğur Özdemir ile eşi Emine Özdemir ve otobüsün altında kalan yedek sürücü Halit Uğur'un yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Otobüs sürücüsü Nuri Ercan ise yaralandı. Ağır yaralanan Nuri Ercan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen yedek sürücünün yakınları sinir krizleri geçirdi. İtfaiye ekipleri otobüsün altında kalan Halit Uğur'un cansız bedenini çıkardı. Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Aktaş ile Bartın Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.

BARTIN'A 3 AY ÖNCE ATANDI

Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne 3 ay önce atanan komiser yardımcısı Uğur Özdemir'in, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki teyzesinin cenazesine katılmak için izin aldığı, eşiyle birlikte yola çıktıkları belirtildi.

YAZILARI KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

Ankara'dan Bartın'a gelen otobüsün son yolcularını Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otogarda bıraktıktan sonra Bartın'a geldiği öğrenildi. Otobüs firması çalışanları olay yerine gelerek araç üzerindeki yazıları gazetelerle kapatmaya çalışırken, polisler müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! OTOBÜS, OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika! OTOBÜS, OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika! OTOBÜS, OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika! OTOBÜS, OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

Emniyet Müdürlüğü, Uğur Özdemir, Otomobil, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! OTOBÜS, OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! OTOBÜS, OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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