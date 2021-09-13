Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı - Son Dakika

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Bodrum'dan aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Çağlar yönetimindeki tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde karşı şeride geçerek, Cihan Duran idaresindeki öğrenci servisiyle çarpıştı.

1 ÖLÜ, 35 YARALI

Tarlaya devrilen otobüsün sürücüsü Çağlar kaza yerinde yaşamını yitirdi, ilk belirlemelere göre otobüs ve servisteki 35 kişi yaralandı. Yaralılar, Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaza yerinden ilk görüntüler: