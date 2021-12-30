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Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumruklarla darbedildi! Anbean kamerada - Son Dakika

Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumruklarla darbedildi! Anbean kamerada

30.12.2021 09:35

Çekmeköy'de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde, yabancı uyruklu çocukları oturduğu yerden kaldırmak isteyen bir kişi ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüşen tartışma nedeniyle otobüs adeta ringe döndü. Yumruklu kavga yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çekmeköy'de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde yolculuk eden bir adam, iddiaya göre anneleriyle beraber otobüse binip koltuklarda oturan yabancı uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi.

KARŞI ÇIKANLAR OLUNCA KAVGA BAŞLADI

Otobüsteki diğer yolcular da çocukları kaldırmak isteyen kişiye tepki göstererek engel oldu. Bunun üzerine yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü. Çocukları kaldırmak isteyen yolcu ile diğer birkaç yolcu birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavgaya tanık olan yolcuların ve kadınların de panik yaşayarak çığlıklar atmasıyla otobüs adeta ringe döndü.

YAŞANANLAR KAMERADA

Tartışan kişiler bir süre boyunca diğer yolcular ve otobüs şoförünün çaba ve itirazlarına aldırmadan birbirlerini darp etmeye devam etti. Otobüste, çocukları oturdukları yerden kaldırma nedeniyle çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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kavga, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumruklarla darbedildi! Anbean kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumruklarla darbedildi! Anbean kamerada - Son Dakika
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