Son Dakika | Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı
Son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da, jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada çantasında uyuşturucu ele geçirilen M.S., gözaltına alındı.
ELAZIĞ'da, jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada çantasında uyuşturucu ele geçirilen M.S., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlen yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Jandarma ekipleri, otobüste yaptığı aramada, yolculardan M.S.'nin çantasında 500 gram esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken, M.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:51 Kaynak: DHA
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