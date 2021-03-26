Son dakika: Otobüsten indirildikten sonra trafik kazasında ölen genç toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika: Otobüsten indirildikten sonra trafik kazasında ölen genç toprağa verildi
26.03.2021 12:21
Son dakika haberi... İki gün önce Bolu TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde çıkan tartışma sonucunda araçtan indirilen ve karşı şeride geçmek isterken trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Barış Bayram toprağa verildi.
İki gün önce Bolu TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde çıkan tartışma sonucunda araçtan indirilen ve karşı şeride geçmek isterken trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Barış Bayram toprağa verildi.
24 Mart 20201 günü gece saat 23.30'da meydana gelen olayda Barış Bayram, İstanbul- Kayseri seferini yapan yolcu otobüsünde çıkan tartışma sonrasında TEM Otoyolu Dörtdivan Gişeleri'nde indirildi.
Bayram, yol üzerindeki bir dinlenme tesisine geçmek isterken, Burak Gümüşoğlu yönetimindeki 14 ER 182 plakalı kamyonun çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.
23 yaşındaki Barış Bayram, dün kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesi Erkilet Mezarlığı'na defnedildi. - KAYSERİ
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