Otogarda yoğunluk; polis denetim yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Otogarda yoğunluk; polis denetim yaptı

08.07.2022 15:28
Otogarda yoğunluk; polis denetim yaptı

ARİFE günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda adım atacak yer kalmadı.

ARİFE günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda adım atacak yer kalmadı. Bilet almaya son güne bırakan birçok kişi otobüs firmalarında bilet aradı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise otobüs şoförlerine sürüş güvenliği hakkında bilgilendirmede bulundu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Peronlarda adım atacak yer kalmadı. Bilet almayı son güne bırakan bazı vatandaşlar ise otobüs firmalarında bilet aradı. Otobüs firmaları vatandaşların taleplerini karşılayabilmek adına ek seferler koydu. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise şoförleri ve yolcuları emniyet kemerinin önemi, hırsızlıktan ve dolandırıcılıktan korunmanın yolları hakkında bilgilendirmede bulundu. Ekipler çocuklara bayram hediyesi olarak anahtarlık dağıttı.

"BİLET ARIYORUM"

Ailesinin yanında gidecek olan Ekrem Kemal, " Zonguldak'a gidiyorum. Bilet almayı son güne bıraktım. Şimdi bilet arıyorum. Zonguldak beş saat sürüyor. 420 liraya bir tane buldum. Bir de 380 liraya var. İki tane bilet bulabildim. Arıyorum daha uygun bulabilirsem alacağım" ifadelerini kullandı.   Bilet almayı son güne bırakan Özlem Aksu ise, "Maalesef bilet bulamıyorum. Onun için geziyoruz. Son gün belli oldu gideceğimiz. Ondan sonra şimdi bakıyoruz. Bir de Keşan yakın yer, 2-3 saatlik yol 200 lira" diye konuştu. Hüseyin Demirel ise " Şanlıurfa'ya gidiyorum, bayram dolayısıyla fiyatlar çok yüksek. Geçen yıl uygundu ama bu yıl her şey zamlı" dedi.

"GÜNDE 1500 ARAÇ ÇIKMIŞTIR"Otobüs firmasında çalışan Alaattin Çendek de "Pandemiden yeni çıktık. Bu ikinci bayramımız, haliyle yoğunluk var. Ana arterler dolu ilave olarak devam eden turizm araçları devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 2500-3000 civarı araç çıkarken bu yıl ise 1500 civarı araba çıkmıştır otogardan" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis yolcuları ve şoförleri bilgilendirdi Son dakika: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis yolcuları ve şoförleri bilgilendirdi Son dakika haber: Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu Son dakika haber: Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu
Kaynak: DHA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otogarda yoğunluk; polis denetim yaptı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
15:07 Karadağ'da Interpol operasyonu! Organize suç örgütü lideri Binali Camgöz yakalandı
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
14:12 Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, "Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" yazan sağlık personeli açığa alındı
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 15:37:16. #1.13#
SON DAKİKA: Otogarda yoğunluk; polis denetim yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement