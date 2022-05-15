Son dakika... Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

15.05.2022 09:29
Son dakika... Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre SAMSUN'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkıp, bahçe duvarına çarparak ters dönen otomobildeki Halil İbrahim Katipoğlu (53) ile Aykut Uyanık (31) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkıp, bahçe duvarına çarparak ters dönen otomobildeki Halil İbrahim Katipoğlu (53) ile Aykut Uyanık (31) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Sinop'a yönüne giden sürücüsü belirlenemeyen 55 SY 707 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarpıp ters döndü. Kazada araçta sıkışan Halil İbrahim Katipoğlu ve Aykut Uyanık hayatını kaybetti, Latif Haspolat da yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Haspolat'ı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cenazeler de incelemenin ardından morga götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika... Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
08:55 Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı
08:53 Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı
08:27 İsveç'ten PKK açıklaması: PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil
08:23 Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
08:20 Canan Kaftancıoğlu: Neyine güveniyorsun diyorlar; sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum
08:18 Yanan evini görünce gözyaşı döktü
08:06 Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın ''BAE'' açıklamalarına tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor
08:04 Berlin'de üçlü zirve: Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü
08:03 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı
07:31 Önce milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ardından tır çarptı! Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 09:34:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement