Son Dakika | Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede öldü

19.03.2022 12:33
Son Dakika | Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede öldü

Son dakika haberlerine göre VAN'ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobil çarpmasıyla yaklaşık 20 metre savrulan Adnan Taş (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

VAN'ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobil çarpmasıyla yaklaşık 20 metre savrulan Adnan Taş (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Van- Ağrı kara yolu üzerinde bulunan Karataşlar mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Adnan Taş'a, C.Y.,'nin kullandığı 17 AAH 703 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre uzağa fırlayan Taş, ağır yaralandı. Kazayı görenler 112'yi arayarak bilgi verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Taş'ı ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine gelen yaralı yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Son Dakika | Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede öldü
Son Dakika | Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede öldü
Son Dakika | Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede öldü
Son Dakika | Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede öldü
Son Dakika | Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede öldü
Son Dakika | Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede öldü
Son Dakika | Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede öldü
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Otomobil, Ağrı, Kaza, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede öldü - Son Dakika


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