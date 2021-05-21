Son dakika! Otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sürücü Taner Okay'ın Seydişehir ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.

Araçtakilerin, Gülten Okay'ın doktor kontrolü için Konya'ya gittiği, anne Okay'ın 50 günlük bebeği Tevfik Ege ile 6 yaşındaki kızı Ela Okay'ı ilçedeki yakınlarına bıraktığı öğrenildi.

Şenay Yıldırım ile kızı Gülten Okay'ın cenazesi, incelemenin ardından morga gönderildi.

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Erol Yıldırım Konya'ya sevk edildi.

Sürücü ile eniştesi Levent Çevik (58) ve kayınpederi Erol Yıldırım (61) yaralandı.

Kazada, sürücünün eşi Gülten Okay (36) ile kayınvalidesi Şenay Yıldırım (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

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