Son dakika... Otomobil direğe çarptı: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı - Son Dakika

Konya'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı ve içinde 4 çocuğun daha bulunduğu otomobil, sürücünün köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirmesiyle ağaç direğe çarptı. Otomobilin devrildiği kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk da yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kardeşi ile parka ineceğini söyleyen M.M.K. (15) ailesinden izinsiz 42 DHF 87 otomobili alarak dışarı çıktı. Kardeşini ve 3 arkadaşını da otomobile bindiren M.M.K. otomobille seyir halindeyken köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirince ağaç direğe çarptı ardından levhaya çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta yolcu olarak bulunan Osman Araç'ın (16) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan Necati Küçükfidancı ise yaralı olarak kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sürücü M.M.K. ve yolcu olarak bulunan kardeşi H.U.K. (5) ile arkadaşı M.A. (15) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanedeki otopsi işlemleri tamamlanan Osman Araç ve Necati Küçükfidancı, cenaze namazı için Saadet Camisi'ne getirildi. Hayatını kaybeden çocukların arkadaşları ise tabutların üstünü örterek bir an olsun yanlarından ayrılmadı. İkindi namazını müteakip burada kılınan cenaze namazının ardından iki çocuğun cenazeleri Yağbasan Mezarlığı'na defnedildi. - KONYA