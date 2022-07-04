Son dakika: Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı

04.07.2022 11:57
Son dakika: Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı

Son dakika haber: Adıyaman'da, otomobilin çarptığı elektrikli bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı elektrikli bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nedim A., idaresindeki 33 AZJ 02 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Adıyaman Üniversitesi yakınlarında seyir halinde bulunan elektrikli bisiklete çarptı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklette bulunan Kemal V., ile Enes B., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan elektrikli bisiklet ile otomobil ise, trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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