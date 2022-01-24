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Son dakika... Otomobil içinde öldürüldü, olay uyuşturucu hesaplaşması çıktı - Son Dakika

Son dakika... Otomobil içinde öldürüldü, olay uyuşturucu hesaplaşması çıktı

24.01.2022 15:18
Son dakika... Otomobil içinde öldürüldü, olay uyuşturucu hesaplaşması çıktı

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobilde silahla vurulan şahsın uyuşturucu hesaplaşması yüzünden öldürüldüğü öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobilde silahla vurulan şahsın uyuşturucu hesaplaşması yüzünden öldürüldüğü öğrenildi.

20 Ocak Perşembe sabahı, yaralamalı trafik kazası ihbarına giden trafik ve 112 ekipleri, aracın direksiyonunda ensesinden tabanca ile vurularak öldürülmüş bir kişiyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde, aracın kiralık araç olduğu, öldürülen kişinin ise şelale yolunda mobilya atölyesinde usta olarak çalışan Fatih Şahin olduğu belirlendi. Olayın ardından olayı aydınlatmak ve olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 saat içerisinde olayın uyuşturucu hesaplaşması olduğunu belirledikten sonra olaya karışan 5 şüpheliyi yakaladı. Hayatını kaybeden Fatih Şahin'in silahlı saldırının gerçekleştirildiği Side Cennetler mevkiine yanında S.D. ile gittiğini, saldırganların tabanca ile ateş ederek Fatih Şahin'i vurmasının ardından aracın direksiyonunu eliyle kontrol ederek son olarak bulunduğu Sorgun Mahallesine getirdikten sonra bırakıp kaçtığı bildirildi.

Olayın ardından faillerini yakalamak için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı gece olayı aydınlatarak olayı gerçekleştirdiği belirlenen 5 kişiyi yakaladı. Olay esnasında Fatih Şahin'in kullandığı araçta S.D. isimli şahsın bulunduğu, Şahin'in vurulduğu Side Cennetler mevkiinden itibaren ceset direksiyonda olmasına rağmen aracın direksiyonunu tutarak aracı yaklaşık 3 kilometre ilerde bulunan Sorgun'a getirdiği bildirildi.

3 şüpheli adliyede

Fatih Şahin'in öldürülmesi olayına karıştığı belirlenen ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden B.K., S.D., ve S.B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılırken, C.B. ve İ.E.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA

Son dakika... Otomobil içinde öldürüldü, olay uyuşturucu hesaplaşması çıktı
Son dakika... Otomobil içinde öldürüldü, olay uyuşturucu hesaplaşması çıktı
Son dakika... Otomobil içinde öldürüldü, olay uyuşturucu hesaplaşması çıktı
Son dakika... Otomobil içinde öldürüldü, olay uyuşturucu hesaplaşması çıktı
Son dakika... Otomobil içinde öldürüldü, olay uyuşturucu hesaplaşması çıktı
Son dakika... Otomobil içinde öldürüldü, olay uyuşturucu hesaplaşması çıktı
Son dakika... Otomobil içinde öldürüldü, olay uyuşturucu hesaplaşması çıktı
Son dakika... Otomobil içinde öldürüldü, olay uyuşturucu hesaplaşması çıktı

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Fatih Şahin, Uyuşturucu, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Otomobil içinde öldürüldü, olay uyuşturucu hesaplaşması çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Otomobil içinde öldürüldü, olay uyuşturucu hesaplaşması çıktı - Son Dakika
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