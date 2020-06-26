Son Dakika: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika haberlerine göre Kaza yerinden genel görüntü Aarçlardan görüntü Yaralıların ambulansa konulması Görgü tanığının konuşması SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
26.06.2020 20:13:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika