Son Dakika: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Görgü tanığının konuşması SİVAS - Sivas 'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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