Son dakika! Otomobil ile minibüs çarpıştı, korkunç kazada araçlardan 4 yaralı çıkarıldı - Son Dakika

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Bu sabah saat 07.00'da Bakırköy Florya Çekmece İstanbul Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre Mahmur Sağlam idaresindeki minibüs karşı yönden gelen Mehmet Savaş idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonucunda otomobil hurda yığınına döndü. Kazanın sesini duyan sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobil içinde sıkışan kimlik bilgileri belli olmayan iki kadını ve sürücüyü çıkartarak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bu esnada kazaya karışan bir diğer otomobilde hasar meydana geldi.

TRAFİK OLUŞTU

Ekipler hurda yığınına dönen otomobili kaza yerinden kaldırdı. Minibüs sürücüsü Mahmut Sağlam'ın da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazanın çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.