Son dakika: Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

03.05.2022 20:12
Son dakika: Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberler... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Asaf G. idaresindeki 80 AAF 996 plakalı Toyota marka otomobil ile aynı yönde gitmekte olan Hacı A. idaresindeki 02 ABT 402 plakalı Ford marka minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Saniye G. ile Ekber G. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika: Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika: Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

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Kahramanmaraş, Adıyaman, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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