Son Dakika | Otomobil ile minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 54 SC 244 plakalı Audi marka otomobil ile M.A. idaresindeki 54 S 0944 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobile bulunan E.Y. ve B.Y. ile servis minibüsü sürücüsü M.A. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı E.Y. buradaki müdahalesinden sonra Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; cadde üzerinde dönüş yapmak için yavaşlayan ve bir süre yolda bekledikten sonra dönüş için manevra yapan servis minibüsüne, otomobilin çarptığı anlar yer aldı. - SAKARYA