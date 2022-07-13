Kaza, Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 YM 099 plakalı otomobil, Sapanca Yolu Caddesi'nden Akçakese Sokağı'na girmek için dönüş yaptığı esnada, 34 CFB 125 plakalı Yamaha marka motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki yolcu ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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